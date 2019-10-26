Нигматуллин: победы в дерби важны, но в перспективе ничего не значат

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о московских дерби «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо», которые состоятся в 14-м туре РПЛ.
Нигматуллин: победы в дерби важны, но в перспективе ничего не значат
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Вообще, как показывает практика, победа в дерби в перспективе ещё ничего не значит. Понятно, что это хороший психологический бонус, но очки по большому счёту нужно набирать в матчах с командами, уступающими в классе. Зачастую бывает так, что ты выигрываешь дерби, а потом оступаешься там, где не должен. Но для психологической устойчивости победа в дерби, безусловно, важна», — заявил Нигматуллин в интервью RT.

Ранее Гришин назвал безобразием решение назначить матчи «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» на одно время.

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