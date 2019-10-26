Лазукин заявил, что доволен своим прокатом, несмотря на шестое место на Skate Canada

Российский фигурист Андрей Лазукин подвёл итог своему выступлению в короткой программе в рамках этапа Гран-при в Канаде.

«В целом впечатления от проката положительные. Да, были неточности — на прыжках, дорожке, вращениях, однако в целом я доволен. Сегодня смог собраться на прыжки. Начало сезона было тяжёлым, а сейчас вроде получилось собраться», — цитирует спортcмена Sport24.

Андрей Лазукин показал шестой результат по итогам короткой программы, получив 78,99 балла. Лидирует японец Юдзуру Ханю — 109,60 балла.

Ранее сообщалось, что на этапе Гран-при в Канаде прошли короткие прокаты.