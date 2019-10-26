Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов попал в тройку лучших игроков завершившегося игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Кузнецов, оформивший дубль в поединке с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б), стал вторым.

Третьей звездой игрового дня стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В матче с «Вегас Голден Найтс» (6:1) канадец записал на свой счёт две результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что дубль Кузнецова помог «Вашингтону» добыть волевую победу над «Ванкувером».

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