Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов попал в тройку лучших игроков завершившегося игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Кузнецов, оформивший дубль в поединке с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б), стал вторым.

Третьей звездой игрового дня стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В матче с «Вегас Голден Найтс» (6:1) канадец записал на свой счёт две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что дубль Кузнецова помог «Вашингтону» добыть волевую победу над «Ванкувером».