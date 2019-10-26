Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» добыть волевую победу над «Ванкувером»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Ванкувер Кэнакс».

Встреча, проходившая на «Роджерс-Арене» в Ванкувере, завершилась со счётом 6:5 (Б) в пользу «Вашингтона».

В составе «Кэпиталз» дублями отметились Евгений Кузнецов и Михал Кемпны, ещё одна шайба на счету Ларса Эллера.

У хозяев дважды отличился Тим Шаллер, также забивали Брок Бозер, Элиас Петтерссон и Джейк Виртанен.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил две шайбы. Его партнёры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 34.

Ранее сообщалось, что два очка Михеева помогли «Торонто» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ.