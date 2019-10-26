Трусова прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова разочарована тем, что не имела возможности прыгать четверные прыжки в произвольной программе на этапе Гран-при Skate Canada.

«Обидно, что в короткую программу нельзя вставлять четверные прыжки, потому что, когда я на показательных соревнованиях катала короткую, у меня получалось там сделать четверной. Я очень хочу, чтобы можно было делать четверные в короткой программе и здесь», — цитирует Трусову Sport24.

Перед произвольной программой спортсменка занимает третье место на Гран-при Канады с результатом 74,40 балла.

Ранее сообщалось, что Кихира лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде, Трусова — третья.