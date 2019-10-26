Кихира лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде, Трусова — третья

Японская фигуристка Рика Кихира лидирует после короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada.

За своё выступление Кихира получила 81,35 балла, что позволило ей выйти в лидеры. На втором месте ещё одна представительница Азии — Ю Ен из Южной Кореи (78,22).

Лучшей среди россиянок стала Александра Трусова, показавшая третий результат (74,40). Её соотечественницы Евгения Медведева и Серафима Саханович заняли шестое и седьмое места соответственно.

Ранее сообщалось, чего ждать от канадского этапа Гран-при по фигурному катанию.