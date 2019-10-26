Орсер — о прокате Медведевой: мы оба ошеломлены и не ожидали такого
«Она очень расстроена. Мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась, тренировалась как никогда. Конечно, Женя будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», — приводит слова Орсера ТАСС.
Во время короткой программы на Гран-при Канады Медведева упала при исполнении лутца. Из-за этого, а также ряда допущенных ошибок россиянка заняла лишь шестое место.
Ранее сообщалось, что Кихира лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде, Трусова — третья.