Орсер — о прокате Медведевой: мы оба ошеломлены и не ожидали такого

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Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление подопечной на Гран-при Канады.

«Она очень расстроена. Мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась, тренировалась как никогда. Конечно, Женя будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», — приводит слова Орсера ТАСС.

Во время короткой программы на Гран-при Канады Медведева упала при исполнении лутца. Из-за этого, а также ряда допущенных ошибок россиянка заняла лишь шестое место.

Ранее сообщалось, что Кихира лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде, Трусова — третья.

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