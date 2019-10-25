Комбаров поделился мнением о Сталине

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.

«Сталин — культовый вождь, это всем понятно. Я не историк, чтобы давать подробные оценки, но мне что-то рассказывали родители, а что-то читал или смотрел на YouTube. Конечно, в его эпоху было много и хороших вещей, и плохих. Хорошие — он выиграл войну. После победы наша страна быстро восстановилась — жильё, промышленность, транспорт. Это сейчас кому-то может казаться, что всё было легко. Думаю, этот человек многое сделал для страны», — заявил Комбаров в интервью «Чемпионату».

Иосиф Сталин руководил СССР в период с 1924 по 1953 год.

Ранее Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака».