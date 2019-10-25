Комбаров поделился мнением о Сталине

Короткая ссылка
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.

«Сталин — культовый вождь, это всем понятно. Я не историк, чтобы давать подробные оценки, но мне что-то рассказывали родители, а что-то читал или смотрел на YouTube. Конечно, в его эпоху было много и хороших вещей, и плохих. Хорошие — он выиграл войну. После победы наша страна быстро восстановилась — жильё, промышленность, транспорт. Это сейчас кому-то может казаться, что всё было легко. Думаю, этот человек многое сделал для страны», — заявил Комбаров в интервью «Чемпионату».

Иосиф Сталин руководил СССР в период с 1924 по 1953 год.

Ранее Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить