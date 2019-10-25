Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что Массимо Каррера привёл к чемпионству уже готовую команду.

«Полностью согласен, что с Аленичевым «Спартак» мог стать фаворитом номер один на долгие годы. В сезон после чемпионства мы должны были вновь брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Это Аленичев собирал команду — либо расставался с игроками, либо приобретал новых. Он сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у Тулы 4:0. Точнее, убрали-то после той неудачи с АЕКом. Но Каррера пришёл уже в готовый коллектив, который и стал чемпионом. На следующий год все игроки остались, плюс у конкурентов были проблемы. Но я опять скажу: кому-то нужно было новых игроков покупать и убирать, разваливать костяк. Началась ситуация, которую все знают», — сказал Комбаров в интервью «Чемпионату».

«Спартак» стал чемпионом России в 2017 году под руководством Массимо Карреры. По ходу следующего сезона итальянский специалист был уволен.

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