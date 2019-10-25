Девушка-агент рассказала, как занималась трансфером Тиля в «Спартак»

Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, как занималась переходом полузащитника Гуса Тиля из клуба «АЗ Алкмар» в московский «Спартак».

«Работа велась с мая. По России переговоры с клубами вела я. Они проходили с моей подачи и по моей инициативе. Партнёры знали обо всех подводных камнях, были в курсе всех переговорных процессов, договорённостей, стратегии», — приводит слова агента «Чемпионат».

По её словам, сначала необходимо создать имидж игрока и вызвать определённый интерес у клубов, чтобы об игроке действительно заговорили. Она также отметила, что если хавбек сможет показать себя в РПЛ, то дальше будет способен на переход в более сильный чемпионат.

«Были ли у меня ещё сделки по «Спартаку»? Нет. Тиль — самый грандиозный трансфер? Не люблю такие пышные эпитеты. Могу сказать, что я рада, что состоялся трансфер Гуса Тиля в «Спартак». Проводилась такая долгая работа, которая закончилась и для моих партнёров, и для меня хорошо», — сказала Лельчук.

Тиль перешёл в «Спартак» из голландского «АЗ Алкмар» за €18 млн. В составе красно-белых хавбек провёл десять матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны серьёзные усиления в трансферное окно.