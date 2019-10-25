СМИ: В команде Альвареса не против провести бой с Бетербиевым

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Мексиканский боксёр Сауль Альварес может провести поединок с обладателем титулов по версиям Всемирной боксёрской федерации (IBF) и Международного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
СМИ: В команде Альвареса не против провести бой с Бетербиевым
  • РИА Новости

«Наставник Сауля Альвареса Эдди Рейносо назвал несколько потенциальных оппонентов Сауля на май 2020 года. Он упомянул Геннадия Головкина, но также включил в список Джермелла Чарло и Билли Джо Сондерса. Помимо этого, добавил, что они не возражают против поединка с Артуром Бетербиевым», — написал в Twitter обозреватель Лэнс Пуджмайер.

Альварес дебютирует в полутяжёлом весе 2 ноября в поединке с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергеем Ковалёвым. 

Ранее Ковалёв назвал бой с Альваресом наибольшим вызовом в карьере.

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