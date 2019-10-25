СМИ: В команде Альвареса не против провести бой с Бетербиевым
- РИА Новости
«Наставник Сауля Альвареса Эдди Рейносо назвал несколько потенциальных оппонентов Сауля на май 2020 года. Он упомянул Геннадия Головкина, но также включил в список Джермелла Чарло и Билли Джо Сондерса. Помимо этого, добавил, что они не возражают против поединка с Артуром Бетербиевым», — написал в Twitter обозреватель Лэнс Пуджмайер.
Альварес дебютирует в полутяжёлом весе 2 ноября в поединке с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергеем Ковалёвым.
Ранее Ковалёв назвал бой с Альваресом наибольшим вызовом в карьере.