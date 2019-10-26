Кобелев не верит в то, что Тедеско чем-то удивит Сёмина в матче РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о противостоянии главных тренеров «Локомотива» и «Спартака» Юрия Сёмина и Доменико Тедеско в московском дерби.

«У «Локомотива» очень сбалансированный состав с большим количеством опытных футболистов. Команда обладает определённым классом, поэтому не думаю, что Тедеско чем-то удивит Сёмина. В какой-то степени можно говорить об усталости железнодорожников после матча с «Ювентусом», но у них было достаточно времени на восстановление. Так что «Локомотив» — явный фаворит дерби», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее Кечинов подчеркнул, что не поставил бы на «Спартак» в матче с «Локомотивом».