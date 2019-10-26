Кечинов не поставил бы на «Спартак» в матче с «Локомотивом»

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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов невысоко оценил шансы бывшей команды в противостоянии с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.
Кечинов не поставил бы на «Спартак» в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Это будет очень тяжёлая игра, и в ней я бы не поставил на «Спартак». «Локомотив» может разве что сам придумать себе проблемы, ведь Тедеско провёл в команде очень мало времени. Если железнодорожники не настроятся должным образом, потеряют концентрацию, то красно-белые могут их наказать. В противном случае «Спартаку» придётся очень тяжело», — заявил Кечинов в интервью RT.

Ранее Кобелев рассказал, за какие места в РПЛ могут побороться «Динамо» и «Спартак».

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