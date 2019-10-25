Боксёр Бетербиев сомневается, что Нурмагомедов может ему что-то посоветовать
- РИА Новости
«Он всё-таки младше меня и вряд ли может в боксе дать мне какие-то советы. Но Хабиб — хороший боец. Он добился высоких результатов», — приводят слова Бетербиева «Известия».
Он также отметил, что не стремится к такой популярности, как у Нурмагомедова. По его словам, все его мысли — о победах на ринге, а не о беседах с прессой.
Бетербиев 19 октября нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере.
Ранее чемпион WBO Сергей Ковалёв назвал сильные стороны мексиканского боксёра Сауля Альвареса.