Боксёр Бетербиев сомневается, что Нурмагомедов может ему что-то посоветовать

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Действующий чемпион мира по боксу по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев ответил на вопрос, какой бы совет он хотел получить от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боксёр Бетербиев сомневается, что Нурмагомедов может ему что-то посоветовать
  • РИА Новости

«Он всё-таки младше меня и вряд ли может в боксе дать мне какие-то советы. Но Хабиб — хороший боец. Он добился высоких результатов», — приводят слова Бетербиева «Известия».

Он также отметил, что не стремится к такой популярности, как у Нурмагомедова. По его словам, все его мысли — о победах на ринге, а не о беседах с прессой.

Бетербиев 19 октября нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере. 

Ранее чемпион WBO Сергей Ковалёв назвал сильные стороны мексиканского боксёра Сауля Альвареса.

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