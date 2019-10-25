Стерлинг признан футболистом недели в Лиге чемпионов

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче с итальянской «Аталантой» Стерлинг оформил хет-трик и помог своей команде победить со счётом 5:1.

Помимо него, на звание игрока недели претендовали форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов включён в команду недели Лиги Европы.