Стерлинг признан футболистом недели в Лиге чемпионов

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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Стерлинг признан футболистом недели в Лиге чемпионов
  • © James Gill via www.imago-images/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче с итальянской «Аталантой» Стерлинг оформил хет-трик и помог своей команде победить со счётом 5:1.

Помимо него, на звание игрока недели претендовали форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов включён в команду недели Лиги Европы.

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