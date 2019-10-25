Голкипер «Краснодара» Сафонов включён в команду недели Лиги Европы

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов включён в символическую команду недели по итогам матчей третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Голкипер «Краснодара» Сафонов включён в команду недели Лиги Европы
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Сафонова, в символическую сборную вошли Серхио Эскудеро («Севилья»), Артём Шабанов («Динамо», Киев), Оуэн Вейндал («АЗ Алкмар»), Айлтон («Карабах»), Дани Кинтана («Карабах»), Теун Коопмейнерс («АЗ»), Франко Васкес («Севилья»), Николя Пепе («Арсенал», Лондон), Роман Яремчук («Гент»), Усама Идрисси («АЗ»).

В третьем туре «Краснодар» вместе с Сафоновым победил турецкий «Трабзонспор» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ.

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