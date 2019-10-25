Футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена претендентов на звание лучшего игрока матчей третьего тура группового раунда Лиги Европы, состоявшихся 24 октября.
Футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ
  • © James Wilson via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт турнира, в их число вошли форвард английского «Арсенала» Николя Пепе, отметившийся голевым дублем в поединке с португальской «Виторией Гимарайнш», нападающий шотландского «Селтика» Райан Кристи, записавший себе в актив гол и результативную передачу во встрече с итальянским «Лацио», полузащитник испанской «Севильи» Франко Васкес, дважды поразивший ворота «Дюделанжа» из Люксембурга, а также форвард голландского АЗ Уссама Идрисси, забивший один из шести мячей своей команды в матче с казахстанской «Астаной».

Для каждого из перечисленных выше игроков номинация на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы стала первой в сезоне-2019/20. Ранее в текущем розыгрыше турнира этого звания удостаивались форвард болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешеру и нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

Ранее сообщалось, что Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей третьего тура группового раунда Лиги Европы.

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