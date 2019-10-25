Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей третьего тура ЛЕ

Короткая ссылка
По результатам матчей третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы, состоявшихся в четверг, 24 октября, Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей третьего тура ЛЕ
  • Футболисты «Браги» / © Seskimphoto via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Благодаря победам «Браги» над турецким «Бешикташем» и «Спортинга» над норвежским «Русенборгом», а также ничьей в поединке между «Порту» и шотландским «Рейнджерс» коэффициент Португалии, занимающей шестую строчку таблицы, на данный момент составляет 44,849 балла. Россия после победы «Краснодара» над турецким «Трабзонспором» имеет в своём активе 43,883 балла.

Если Португалия сумеет удержать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА до окончания сезона, то Россия потеряет одно место в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22 и сможет делегировать только две команды в главный клубный турнир под эгидой УЕФА вместо нынешних трёх.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить