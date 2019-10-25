Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей третьего тура ЛЕ

По результатам матчей третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы, состоявшихся в четверг, 24 октября, Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Благодаря победам «Браги» над турецким «Бешикташем» и «Спортинга» над норвежским «Русенборгом», а также ничьей в поединке между «Порту» и шотландским «Рейнджерс» коэффициент Португалии, занимающей шестую строчку таблицы, на данный момент составляет 44,849 балла. Россия после победы «Краснодара» над турецким «Трабзонспором» имеет в своём активе 43,883 балла.

Если Португалия сумеет удержать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА до окончания сезона, то Россия потеряет одно место в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22 и сможет делегировать только две команды в главный клубный турнир под эгидой УЕФА вместо нынешних трёх.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы.