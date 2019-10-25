Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид: Овечкин — один из лучших снайперов НХЛ

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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил результативность российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид: Овечкин — один из лучших снайперов НХЛ
  • globallookpress.com

«Овечкин стабильно забивает на протяжении уже 15 лет. Он один из лучших снайперов в истории. Он держит золотой стандарт, когда дело доходит до забрасывания шайб», — приводит слова Макдэвида Washington Post.

Капитан «Эдмонтона» также сравнил россиянина со своим одноклубником Леоном Драйзайтлем, который в прошлом сезоне тоже преодолел отметку 50 голов. По его мнению, Драйзайтль является достаточно разноплановым хоккеистом.

«Так что это два действительно очень хороших игрока», — подытожил Макдэвид.

Встреча между «Эдмонтоном» и «Вашингтоном» завершилась со счётом 4:3. Овечкин в этой игре оформил дубль.

Ранее Александр заявил, что «Эдмонтон» использовал ошибки «Вашингтона».

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