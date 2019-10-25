Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид: Овечкин — один из лучших снайперов НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил результативность российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Овечкин стабильно забивает на протяжении уже 15 лет. Он один из лучших снайперов в истории. Он держит золотой стандарт, когда дело доходит до забрасывания шайб», — приводит слова Макдэвида Washington Post.

Капитан «Эдмонтона» также сравнил россиянина со своим одноклубником Леоном Драйзайтлем, который в прошлом сезоне тоже преодолел отметку 50 голов. По его мнению, Драйзайтль является достаточно разноплановым хоккеистом.

«Так что это два действительно очень хороших игрока», — подытожил Макдэвид.

Встреча между «Эдмонтоном» и «Вашингтоном» завершилась со счётом 4:3. Овечкин в этой игре оформил дубль.

Ранее Александр заявил, что «Эдмонтон» использовал ошибки «Вашингтона».