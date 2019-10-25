Овечкин считает, что «Эдмонтон» использовал ошибки «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Очевидно, третий период был тяжёлым для нас. Мы вели со счётом 3:1, и мы просто прекратили играть. Мы знали, что они собираются насесть, тем более с нашими ошибками», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

По его словам, в команде осознавали, что нельзя давать много свободы нападающему «Ойлерз» Коннору Макдэвиду.

«Очевидно, что они использовали наши ошибки, тем более с такой скоростью, которая у них есть. В целом мы не очень хорошо сыграли в первом и третьем периодах», — добавил Овечкин.

Встреча завершилась со счётом 3:4. Сам Овечкин в этой игре оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах.