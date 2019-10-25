Овечкин считает, что «Эдмонтон» использовал ошибки «Вашингтона»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин считает, что «Эдмонтон» использовал ошибки «Вашингтона»
  • Reuters

«Очевидно, третий период был тяжёлым для нас. Мы вели со счётом 3:1, и мы просто прекратили играть. Мы знали, что они собираются насесть, тем более с нашими ошибками», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

По его словам, в команде осознавали, что нельзя давать много свободы нападающему «Ойлерз» Коннору Макдэвиду. 

«Очевидно, что они использовали наши ошибки, тем более с такой скоростью, которая у них есть. В целом мы не очень хорошо сыграли в первом и третьем периодах», — добавил Овечкин.

Встреча завершилась со счётом 3:4. Сам Овечкин в этой игре оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить