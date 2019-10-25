Овечкин считает, что «Эдмонтон» использовал ошибки «Вашингтона»
- Reuters
«Очевидно, третий период был тяжёлым для нас. Мы вели со счётом 3:1, и мы просто прекратили играть. Мы знали, что они собираются насесть, тем более с нашими ошибками», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.
По его словам, в команде осознавали, что нельзя давать много свободы нападающему «Ойлерз» Коннору Макдэвиду.
«Очевидно, что они использовали наши ошибки, тем более с такой скоростью, которая у них есть. В целом мы не очень хорошо сыграли в первом и третьем периодах», — добавил Овечкин.
Встреча завершилась со счётом 3:4. Сам Овечкин в этой игре оформил дубль.
Ранее сообщалось, что Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах.