Боец UFC Махачев напомнил Макгрегору о поражении от Нурмагомедова
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- AFP
«В связи с последними событиями. Пройдёт ещё много лет, но вкус этой победы останется навсегда», — написал Махачев в Instagram, опубликовав видео, сделанное после победы Нурмагомедова.
На своей пресс-конференции в Москве Макгрегор в грубой форме высказался о Дагестане, назвав представителей региона трусами. После этого группа дагестанцев ожидала его около отеля.
Дагестан является родиной Нурмагомедова.
Ранее менеджер Нурмагомедова раскритиковал Макгрегора за слова о Дагестане.