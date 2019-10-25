Боец UFC Махачев напомнил Макгрегору о поражении от Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев напомнил ирландцу Конору Макгрегору о поражении от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке, который произошёл в октябре прошлого года.
Боец UFC Махачев напомнил Макгрегору о поражении от Нурмагомедова
  • © Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«В связи с последними событиями. Пройдёт ещё много лет, но вкус этой победы останется навсегда», — написал Махачев в Instagram, опубликовав видео, сделанное после победы Нурмагомедова.

На своей пресс-конференции в Москве Макгрегор в грубой форме высказался о Дагестане, назвав представителей региона трусами. После этого группа дагестанцев ожидала его около отеля.

Дагестан является родиной Нурмагомедова. 

Ранее менеджер Нурмагомедова раскритиковал Макгрегора за слова о Дагестане.

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