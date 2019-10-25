Менеджер Нурмагомедова раскритиковал Макгрегора за слова о Дагестане

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, оскорбил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за его высказывание о Дагестане и его жителях.
Менеджер Нурмагомедова раскритиковал Макгрегора за слова о Дагестане
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Какой-то ирландский баран не имеет права высказаться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих дагестанских братьев и сестёр!» — написал Абдель-Азиз в своём Instagram.

Он отметил, что никогда не встречал ни одного плохого человека среди дагестанцев.

На своей пресс-конференции в Москве Макгрегор в грубой форме высказался о Дагестане, назвав представителей региона трусами.

Дагестан является родиной чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который в октябре прошлого года в титульном бою одолел Макгрегора. 

Ранее появилось видео того, как группа дагестанцев ожидает Макгрегора у отеля.

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