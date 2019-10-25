Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения от «Калгари» в НХЛ

«Флорида Пантерз» по буллитам потерпела поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Калгари, завершилось со счётом 5:5.

В составе хозяев дубль оформил Мэттью Ткачук, а также отличились Остин Чарник, Марк Джордано и Сэм Беннетт. У «Пантерз» голами отметились Джонатан Юберто, Маккензи Уигар, Джош Браун, Евгений Дадонов и Марк Писик.

В серии буллитов победу «Флэймз» принёс точный бросок Шона Монахана.

Ранее «Даллас» одолел «Анахайм» в НХЛ благодаря дублю Дениса Гурьянова.