«Даллас» одолел «Анахайм» в НХЛ благодаря дублю Гурьянова
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Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев дубль оформил российский форвард Денис Гурьянов. У «Дакс» единственную шайбу забросил Макс Комтуа.
Для «Старз» эта победа стала третьей кряду в регулярном сезоне.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Анахайм» встретится с «Колорадо Эвеланш».
Ранее гол Артемия Панарина и пас Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.