«Даллас» одолел «Анахайм» в НХЛ благодаря дублю Гурьянова

«Даллас Старз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев дубль оформил российский форвард Денис Гурьянов. У «Дакс» единственную шайбу забросил Макс Комтуа.

Для «Старз» эта победа стала третьей кряду в регулярном сезоне.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Анахайм» встретится с «Колорадо Эвеланш».

Ранее гол Артемия Панарина и пас Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.