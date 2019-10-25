«Даллас» одолел «Анахайм» в НХЛ благодаря дублю Гурьянова

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«Даллас Старз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» одолел «Анахайм» в НХЛ благодаря дублю Гурьянова
  • globallookpress.com
  • © Matthew Pearce/Icon Sportswire

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев дубль оформил российский форвард Денис Гурьянов. У «Дакс» единственную шайбу забросил Макс Комтуа.

Для «Старз» эта победа стала третьей кряду в регулярном сезоне.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Анахайм» встретится с «Колорадо Эвеланш».

Ранее гол Артемия Панарина и пас Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.

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