Гол Панарина и пас Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Панарина и пас Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ
  • Reuters
  • © Andy Marlin-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев дубль оформил Райан Строум, а также отличились россиянин Артемий Панарин, Бретт Хауден, Тони Деанджело и Крис Крайдер. У «Сэйбрз» шайбы забросили Марко Сканделла и Владимир Соботка.

Другой российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич отметился голевым пасом.

Таким образом, «Рейнджерс» прервал серию из пяти поражений кряду.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ, несмотря на дубль Александра Овечкина.

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