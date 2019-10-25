Гол Панарина и пас Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев дубль оформил Райан Строум, а также отличились россиянин Артемий Панарин, Бретт Хауден, Тони Деанджело и Крис Крайдер. У «Сэйбрз» шайбы забросили Марко Сканделла и Владимир Соботка.

Другой российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич отметился голевым пасом.

Таким образом, «Рейнджерс» прервал серию из пяти поражений кряду.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ, несмотря на дубль Александра Овечкина.