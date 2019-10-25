«Химки» победили «Баварию» в матче Евролиги

Подмосковные «Химки» одержали победу над мюнхенской «Баварией» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 87:74 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 19 очков. Ещё 17 очков команде принёс Энтони Гилл. По 13 очков набрал Девин Букер и Янис Тимма.

В составе «Баварии» 18 очков набрал Грег Монро. В активе Владимира Лучича и Маодо Ло по 12 очков.

В пятом туре «Химки» на своей площадке примут греческий «Панатинаикос». Матч состоится 29 октября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги.