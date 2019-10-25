«Химки» победили «Баварию» в матче Евролиги
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Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 87:74 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 19 очков. Ещё 17 очков команде принёс Энтони Гилл. По 13 очков набрал Девин Букер и Янис Тимма.
В составе «Баварии» 18 очков набрал Грег Монро. В активе Владимира Лучича и Маодо Ло по 12 очков.
В пятом туре «Химки» на своей площадке примут греческий «Панатинаикос». Матч состоится 29 октября.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги.