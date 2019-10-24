«Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 89:79 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Матеуш Понитка, набравший 16 очков. Ещё 15 очков в активе Эндрю Альбиси. По 12 очков набрали Уилл Томас и Густаво Айон.
В составе «Панатинаикоса» 22 очка в свой актив записал Джиммер Фредетт. Ещё 17 очков набрал Дешон Томас.
Для петербургского клуба это третье поражение в нынешнем сезоне Евролиги. В пятом туре «Зенит» на выезде сыграет с литовским «Жальгирисом». Матч пройдёт 30 октября.
Ранее сообщалось, что баскетболист УНИКСа Макколлум признан MVP четвёртого тура Еврокубка.