Баскетболист УНИКСа Макколлум признан MVP четвёртого тура Еврокубка

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Американский защитник казанского УНИКСа Эррик Макколлум признан самым ценным игроком (MVP) четвёртого тура группового раунда баскетбольного Еврокубка.
Баскетболист УНИКСа Макколлум признан MVP четвёртого тура Еврокубка
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба турнира, самым ценным игроком прошлого тура стал Макколум, набравший 32 очка, четыре результативные передачи, четыре подбора и три перехвата в матче с испанским «Ховентутом».

Следующий поединок УНИКС проведёт 30 октября против «Дарушшафаки». После четырёх туров казанцы идут на второй строчке в таблице группы С при трёх победах и одном поражении.

Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Ховентут» в матче Еврокубка.

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