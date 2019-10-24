Баскетболист УНИКСа Макколлум признан MVP четвёртого тура Еврокубка

Американский защитник казанского УНИКСа Эррик Макколлум признан самым ценным игроком (MVP) четвёртого тура группового раунда баскетбольного Еврокубка.

Как сообщает пресс-служба турнира, самым ценным игроком прошлого тура стал Макколум, набравший 32 очка, четыре результативные передачи, четыре подбора и три перехвата в матче с испанским «Ховентутом».

Следующий поединок УНИКС проведёт 30 октября против «Дарушшафаки». После четырёх туров казанцы идут на второй строчке в таблице группы С при трёх победах и одном поражении.

Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Ховентут» в матче Еврокубка.