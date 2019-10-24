СКА не рассматривает вопрос об отставке Кудашова с поста главного тренера
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«Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера. Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке», — приводит слова Медведева ТАСС.
СКА потерпел четыре поражения подряд и проиграл семь из последних девяти игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Витязь» в матче КХЛ.