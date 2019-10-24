СКА не рассматривает вопрос об отставке Кудашова с поста главного тренера

Член совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев заявил, что на данный момент не рассматривается вопрос об отставке главного тренера команды Алексея Кудашова.

«Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера. Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке», — приводит слова Медведева ТАСС.

СКА потерпел четыре поражения подряд и проиграл семь из последних девяти игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Витязь» в матче КХЛ.