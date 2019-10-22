СКА потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив по буллитам «Нефтехимику»

Санкт-петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за СКА забили Максим Карпов и Наиль Якупов. «Нефтехимик» ответил голами Зака Митчелла и Зията Пайгина.

В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии послематчевых буллитов победу «Нефтехимику» принёс бросок Митчелла.

В параллельном матче «Барыс» по буллитам обыграл минское «Динамо» (2:1). Победную шайбу забросил Даррен Диц.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ.