СКА потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив по буллитам «Нефтехимику»

Короткая ссылка
Санкт-петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА потерпел четвёртое подряд поражение в КХЛ, уступив по буллитам «Нефтехимику»
  • @hcSKA
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за СКА забили Максим Карпов и Наиль Якупов. «Нефтехимик» ответил голами Зака Митчелла и Зията Пайгина.

В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии послематчевых буллитов победу «Нефтехимику» принёс бросок Митчелла.

В параллельном матче «Барыс» по буллитам обыграл минское «Динамо» (2:1). Победную шайбу забросил Даррен Диц.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить