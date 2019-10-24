Ракицкий включён в команду недели Лиги чемпионов

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий был включён в символическую команду недели по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

30-летний украинец забил за «Зенит» в выездном матче с немецким «Лейпцигом», завершившемся поражением петербургской команды со счётом 1:2.

В команду недели также вошли вратарь Пауло Гассанига («Тоттенхэм Хотспур»), защитники Стефан де Врей («Интер») и Конрад Лаймер («Лейпциг»), полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Эрик Ламела и Сон Хын Мин (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), а также нападающие Дрис Мертенс («Наполи») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).

Ранее сообщалось, что 19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи».