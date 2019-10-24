19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи»

Нападающий австрийского футбольного клуба «Зальцбург» Эрлинг Холанн оформил голевой дубль в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с итальянским «Наполи», в котором его команда потерпела поражение со счётом 2:3.

Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, в поединке с «Наполи» 19-летний норвежец установил сразу два рекорда Лиги чемпионов, став первым в истории игроком, которому удалось отличиться шестью забитыми мячами в трёх дебютных матчах турнира, и вторым тинейджером после француза Карима Бензема, хотя бы по разу поразившим ворота соперников в первых трёх поединках ЛЧ в профессиональной карьере.

На данный момент Холанн возглавляет гонку бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов, на один мяч опережая польского нападающего немецкой «Баварии» Роберта Левандовски. «Зальцбург» Эрлинга, в свою очередь, с тремя баллами в активе занимает третью строчку в турнирной таблице группы Е, уступая «Наполи» и английскому «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что форвард «Наполи» Дрис Мертенс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, опередив легендарного Диего Марадону.