19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи»

Короткая ссылка
Нападающий австрийского футбольного клуба «Зальцбург» Эрлинг Холанн оформил голевой дубль в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с итальянским «Наполи», в котором его команда потерпела поражение со счётом 2:3.
19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи»
  • © Fotostand / Wassmuth
  • globallookpress.com

Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, в поединке с «Наполи» 19-летний норвежец установил сразу два рекорда Лиги чемпионов, став первым в истории игроком, которому удалось отличиться шестью забитыми мячами в трёх дебютных матчах турнира, и вторым тинейджером после француза Карима Бензема, хотя бы по разу поразившим ворота соперников в первых трёх поединках ЛЧ в профессиональной карьере.

На данный момент Холанн возглавляет гонку бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов, на один мяч опережая польского нападающего немецкой «Баварии» Роберта Левандовски. «Зальцбург» Эрлинга, в свою очередь, с тремя баллами в активе занимает третью строчку в турнирной таблице группы Е, уступая «Наполи» и английскому «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что форвард «Наполи» Дрис Мертенс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, опередив легендарного Диего Марадону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить