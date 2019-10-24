СМИ: АПЛ хочет отказаться от зимнего перерыва из-за ЧМ-2022

Английская премьер-лига (АПЛ) намерена отказаться в сезоне-2022/23 от зимнего перерыва из-за чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как сообщает Daily Mail, помимо отмены зимней паузы, которая впервые будет применена в нынешнем сезоне, руководство лиги также планирует начать сезон-2022/23 на две недели раньше обычного и завершить на неделю позднее.

При этом матчи АПЛ могут пройти всего за девять дней до старта мундиаля, а традиционный Boxing Day — через восемь дней после завершения турнира.

Отмечается, что лига уже проинформировала клубы о своих замыслах и те позитивно отнеслись к подобным предложениям.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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