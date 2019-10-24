СМИ: АПЛ хочет отказаться от зимнего перерыва из-за ЧМ-2022
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- РИА Новости
Как сообщает Daily Mail, помимо отмены зимней паузы, которая впервые будет применена в нынешнем сезоне, руководство лиги также планирует начать сезон-2022/23 на две недели раньше обычного и завершить на неделю позднее.
При этом матчи АПЛ могут пройти всего за девять дней до старта мундиаля, а традиционный Boxing Day — через восемь дней после завершения турнира.
Отмечается, что лига уже проинформировала клубы о своих замыслах и те позитивно отнеслись к подобным предложениям.
Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее глава EPFL высказал мнение, что трансферные окна в Европе нужно синхронизировать.