Глава EPFL считает, что трансферные окна в Европе нужно синхронизировать

Глава Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг Ларс-Кристер Ольссон высказал мнение о необходимости синхронизировать время закрытия периода переходов во всех чемпионатах.

«Было бы лучше, если бы трансферные окна во всех чемпионатах закрывались одновременно. Решение по этому вопросу принимает каждая отдельная страна. Оно должно быть согласовано со всеми сторонами», — приводит слова Ольсcона Sky Sports.

Он отметил, что английские клубы продолжат терять ведущих игроков, если период трансферов не будет синхронизирован по всей Европе.

В Английской премьер-лиге летнее трансферное окно в нынешнем сезоне закрылось 8 августа, тогда как во Франции, Германии и Италии — 2 сентября.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна.

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