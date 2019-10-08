Глава EPFL считает, что трансферные окна в Европе нужно синхронизировать
- Reuters
«Было бы лучше, если бы трансферные окна во всех чемпионатах закрывались одновременно. Решение по этому вопросу принимает каждая отдельная страна. Оно должно быть согласовано со всеми сторонами», — приводит слова Ольсcона Sky Sports.
Он отметил, что английские клубы продолжат терять ведущих игроков, если период трансферов не будет синхронизирован по всей Европе.
В Английской премьер-лиге летнее трансферное окно в нынешнем сезоне закрылось 8 августа, тогда как во Франции, Германии и Италии — 2 сентября.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна.
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