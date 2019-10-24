Абдулманап Нурмагомедов отреагировал на слова Макгрегора о реванше с сыном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, считает бессмысленным проведение повторного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Меня не удивляет, что он так себя ведёт даже после поражения. Пусть говорит что хочет. Мы будем продолжать его бить, как и били! Он говорит, что Хабиб боится реванша. Но вы понимаете, что такое реванш? У Хабиба ноль поражений, какой реванш? Макгрегора избивали три раунда, он сдался, он стучал! О каком реванше может идти речь? Реваншируют люди, уступившие в равном бою, а он же сдался», — цитирует отца российского чемпиона Sport24.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. Россиянин одержал победу, проведя удушающий приём в третьем раунде боя.

Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом.