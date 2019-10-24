Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал трусом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом
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«Не уверен, что Нурмагомедов представляет Россию. Не встречал такого человека, чтобы он представлял Россию с той же гордостью, с какой я поднимаю флаг Ирландии. Его отец хочет, чтобы он поднял флаг, но он сам этого не хочет. Слышал, что Нурмагомедов чуть не погиб, сбрасывая вес до лёгкой категории. Это трусость. Он боится рисков, а такие бойцы не выступают долго. Я вырубил Порье за 90 секунд, а он боролся с ним на протяжении трёх раундов. Все россияне знают, что дагестанцы бегут. То же самое произошло в Бруклине. Реванш неизбежен», — заявил Макгрегор журналистам.

В первом поединке с Нурмагомедовым, который состоялся в рамках турнира UFC 229 в октябре 2018 года в Лас-Вегасе, ирландец проиграл сдачей.

Ранее Макгрегор рассказал, когда проведёт следующий бой в UFC.

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