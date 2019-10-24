В России впервые состоится конкурс спортивно-технологических стартапов

В России пройдёт первый в истории континентальный конкурс спортивно-технологических стартапов — CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge).

«Спорт — это наиболее перспективная область для применения инновационных технологических решений. Потому, учитывая богатый опыт в управлении спортивными проектами, было принято решение, что наш венчурный фонд будет специализироваться на проектах в области спорттеха. Но для полноценного формирования фонда прежде всего нужны бизнес-идеи, под которые затем будут привлечены инвестиции. Конкурс спортивно-технологических стартапов должен помочь собрать такие решения на одной площадке. От подобного партнёрства выиграют все стороны — бизнес получит возможности и решения для своего развития, стартапы — поддержку и реализацию своих идей», — заявил председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

Объявление победителей и призёров конкурса в рамках гала-вечера ежегодной премии BISPO Awards 2019 — 11 декабря 2019 года.

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