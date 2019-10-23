Литвинов рассказал о переговорах по поводу боя Нурмагомедова на «Газпром Арене»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о возможном проведении на стадионе поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб был у нас во время бизнес-форума и очень захотел провести бой на «Газпром Арене». Такая возможность всерьёз рассматривается. Насколько мне известно, уже идут переговоры, чтобы действительно провести бой Нурмагомедова на «Газпром Арене», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов посетил матч «Реала» с «Галатасараем».