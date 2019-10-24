Лихачёву нравится, что сборную России по пляжному футболу называют «Наши парни»
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- РИА Новости
«Мне нравится, что нас не разделяют с национальной сборной и мы чувствуем себя единым целым с остальными командами. Так и должно быть. Мы работаем с одной целью: развивать футбол, стратегия «Наши парни» здорово в этом нам помогает. И потом, мы же обычные парни, которые так же играют в своих дворах», — заявил Лихачёв RT.
Прозвище «Наши парни» также имеет национальная сборная страны по футболу.
Ранее стало известно, как сборная России по пляжному футболу будет готовиться к ЧМ.