Лихачёву нравится, что сборную России по пляжному футболу называют «Наши парни»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о своём отношении к прозвищу команды.

«Мне нравится, что нас не разделяют с национальной сборной и мы чувствуем себя единым целым с остальными командами. Так и должно быть. Мы работаем с одной целью: развивать футбол, стратегия «Наши парни» здорово в этом нам помогает. И потом, мы же обычные парни, которые так же играют в своих дворах», — заявил Лихачёв RT.

Прозвище «Наши парни» также имеет национальная сборная страны по футболу.

Ранее стало известно, как сборная России по пляжному футболу будет готовиться к ЧМ.