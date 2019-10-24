СМИ: «Ювентус» попытается приобрести Погба

Туринский «Ювентус» может включиться в борьбу за французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» намерен следующим летом попробовать подписать французского полузащитника Поля Погба.

Контракт 26-летнего игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. Погба заявил руководству британской команды, что не собирается продлевать соглашение. Ещё одним претендентом на француза называется мадридский «Реал».

Ранее Бубнов сравнил «Локомотив» в матче с «Ювентусом» с командами Моуринью.