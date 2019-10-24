Рублёв: как только начинаешь думать о рейтинге, всё идёт только хуже

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что уже несколько лет не следит за своей позицией в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Я очень люблю теннис, и это любовь на каком-то другом уровне. Просто не могу себе представить жизнь без него. В течение последних двух лет я даже не заглядываю в рейтинг. Как только начинаешь думать о нём, о том, что надо выиграть два матча, чтобы подняться вверх, всё идёт только хуже. Я предпочитаю концентрироваться на тех элементах игры, которые нуждаются в улучшении. Работать и быть терпеливым. А рано или поздно наступит неделя, когда ты сможешь выступить удачно — тогда и должен будешь ухватиться за этот шанс. Следом подтянутся и очки рейтинга, и уверенность», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

Россиянин выиграл турнир АТР «ВТБ Кубок Кремля».

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