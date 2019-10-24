Сафин рассказал, сколько у него друзей

Экс первая ракетка мира россиянин Марат Сафин поделился своим видением дружбы.

«Общаюсь с ребятами-испанцами, с которыми рос. Ещё есть тренеры Рублёва и Хачанова. С остальными не пересекаемся. Различные интересы, разные жизни. У меня очень мало друзей. Я просто знаю большое количество людей. Очень аккуратен с термином «друг», — заявил Сафин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также теннисист добавил, что никому не звонит, когда ему плохо, а научился решать свои проблемы самостоятельно.

Ранее Сафин заявил, что со смертью теннисиста Волкова ушла целая эпоха.