Спаич: надеюсь, вернёмся из Турции с хорошим результатом

Футболист «Краснодара» Урош Спаич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против турецкого «Трабзонспора».

«Матч с «Трабзонспором» очень важен для нас. Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть с местными командами. Так что мы готовимся и ждём очень тяжёлый поединок. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, потому надеюсь, что вернёмся из Турции с хорошим результатом», — цитируют Спаича «Известия».

Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится 24 октября в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Начало встречи — в 22:00 мск.

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