Семак прокомментировал состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом» команда вышла тем же составом, что и на игру с «Ростовом» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак прокомментировал состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»
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«Те, кто вышел, готовы лучше — это самые сильные игроки, которые есть на данный момент в нашей команде. Играют сильнейшие», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что разгромная победа над «Ростовом» не повлияла на команду перед игрой с «Лейпцигом».

«Это разные турниры и уровни. В Лиге чемпионов совсем другие команды, уровень игроков, скорости. Гораздо сложнее играть. Иллюзий не строим на сей счёт», — добавил специалист.

«Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Игра пройдёт 5 ноября.

Ранее Семак рассказал, удивил ли его «Лейпциг» в матче ЛЧ с «Зенитом».

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