Семак рассказал, удивил ли его «Лейпциг» в матче ЛЧ с «Зенитом»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре немецкого «Лейпцига», победившего его команду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Семак рассказал, удивил ли его «Лейпциг» в матче ЛЧ с «Зенитом»
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«Команда хорошая, быстрая. Компактно действуют в центре поля, много выигрывают подборов, хорошо двигаются и прессингуют. Знали их прекрасно. Конечно, могли играть лучше с нашей стороны», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что выход «Лейпцига» на матч со схемой в четыре защитника не вызвал у него удивления.

«Лейпциг» много играет и в тройке центральных защитников, и в двойке. Готовились к обоим вариантам», — добавил специалист.

«Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Игра пройдёт 5 ноября.

Ранее Семак заявил, что «Лейпциг» заслуженно обыграл «Зенит» в матче ЛЧ.

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