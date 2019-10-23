Семак заявил, что «Лейпциг» заслуженно обыграл «Зенит» в матче ЛЧ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Что касается первого тайма, то действовали более-менее дисциплинированно, за исключением нескольких моментов. Во второй половине, к сожалению, пропустили в самом начале. После этого пошла сумбурная игра с нашей стороны, много допускали брака, делали много неоправданных длинных передач», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что его подопечным не удалось использовать пространство за спинами защитников в линии обороны «Лейпцига».

«Могли бы поудачливее, но у соперника возникали ещё более острые моменты в контратаках. Заслуженная победа «Лейпцига», — добавил специалист.

В четвёртом туре группового этапа «Зенит» примет «Лейпциг» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч состоится 5 ноября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов.