В Госдуме отреагировали на слова Жданова об отлучении России от мирового спорта
- Reuters
«Справедливое отношение ко всем странам, за которое собирается бороться спортивный функционер, уже налицо. В отличие от наших западных партнёров, Россия всегда выступает за честную конкуренцию. Мы считаем, что спорт должен быть вне политики», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.
Он также пожелал Жданову в первую очередь решить вопрос запрета украинским спортсменам выступать на территории России.
Жданов, вошедший в состав совета учредителей WADA, заявил о намерении продолжить борьбу за отлучение России от мирового спорта.
Ранее в РУСАДА заявили, что Жданов в совете учредителей WADA не сможет принимать санкции в отношении России.