В Госдуме отреагировали на слова Жданова об отлучении России от мирового спорта

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Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал избрание бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В Госдуме отреагировали на слова Жданова об отлучении России от мирового спорта
  • Reuters

«Справедливое отношение ко всем странам, за которое собирается бороться спортивный функционер, уже налицо. В отличие от наших западных партнёров, Россия всегда выступает за честную конкуренцию. Мы считаем, что спорт должен быть вне политики», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Он также пожелал Жданову в первую очередь решить вопрос запрета украинским спортсменам выступать на территории России.

Жданов, вошедший в состав совета учредителей WADA, заявил о намерении продолжить борьбу за отлучение России от мирового спорта.

Ранее в РУСАДА заявили, что Жданов в совете учредителей WADA не сможет принимать санкции в отношении России.

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