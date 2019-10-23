Жданов заявил, что будет бороться за продолжение отлучения России от мирового спорта

Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, вошедший в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил о намерении продолжить борьбу за отлучение России от мирового спорта.

«На этой позиции я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещённые вещества и подменяет их пробы», — написал Жданов на своей странице в Facebook.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее стало известно, что Жданов вошёл в совет учредителей WADA.