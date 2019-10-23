В РУСАДА заявили, что Жданов в совете учредителей WADA не сможет принимать санкции в отношении России

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала избрание бывшего министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Совет учредителей WADA не наделён полномочиями принимать решения по статусу национальных антидопинговых агентств. Этим правом наделён только исполком WADA, который выносит решение на основании рекомендации комитета по соответствию», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Жданов, вошедший в состав совета учредителей WADA, заявил о намерении продолжить борьбу за отлучение России от мирового спорта.