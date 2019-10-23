В РУСАДА заявили, что Жданов в совете учредителей WADA не сможет принимать санкции в отношении России

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала избрание бывшего министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В РУСАДА заявили, что Жданов в совете учредителей WADA не сможет принимать санкции в отношении России
  • РИА Новости

«Совет учредителей WADA не наделён полномочиями принимать решения по статусу национальных антидопинговых агентств. Этим правом наделён только исполком WADA, который выносит решение на основании рекомендации комитета по соответствию», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Жданов, вошедший в состав совета учредителей WADA, заявил о намерении продолжить борьбу за отлучение России от мирового спорта.

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