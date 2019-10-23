В РУСАДА заявили, что Жданов в совете учредителей WADA не сможет принимать санкции в отношении России
- РИА Новости
«Совет учредителей WADA не наделён полномочиями принимать решения по статусу национальных антидопинговых агентств. Этим правом наделён только исполком WADA, который выносит решение на основании рекомендации комитета по соответствию», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.
Ранее Жданов, вошедший в состав совета учредителей WADA, заявил о намерении продолжить борьбу за отлучение России от мирового спорта.