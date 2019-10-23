Туктамышева рассказала, что может заставить её завершить карьеру

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какая причина способна побудить её завершить выступления на профессиональном уровне.
Туктамышева рассказала, что может заставить её завершить карьеру
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Я хочу быть на вершине. Если я желаю этого добиться, мне нужно работать и продолжать совершенствоваться во всём. В противном случае я должна буду перестать кататься. Я буду кататься, пока не перестану чувствовать, что могу соперничать с другими участницами. Прямо сейчас у меня есть это желание, и я буду бороться», — приводит слова Туктамышевой NBC Sports.

22-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В её активе также бронза континентального первенства 2013 года, а также серебро и бронза командных чемпионатов мира 2015 и 2019 годов.

Ранее сообщалось, что Туктамышева назвала фантастикой катание нового поколения фигуристок.

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